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Ворог з самого ранку обстрілює Запорізьку область: є поранені та загиблий

14:15 23 червня 2023
руйнування

Російські окупанти, після нічної ракетної атаки на Хмельниччину, з самого ранку ведуть обстріли по населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири людини дістали поранення, ще один мирний житель — загинув, повідомив очільник ОВА Юрій Малашко.

За його інформацією, троє людей були поранені у Приморському.

«Троє запорожців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік», — зазначив очільник ОВА.

Крім того, у Воздвиженці ворожі снаряди зруйнували три будинки. Внаслідок обстрілу 40-річний чоловік дістав поранення середньої тяжкості.

У центрі Малої Токмачки під час артудару загинув 35-річний місцевий житель.

«По Оріхову вчергове вдарили керованими авіабомбами, а по Преображенці забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає», — додав Малашко.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вели прицільний вогонь по комунальному підприємству Херсона, загинуло двоє працівників.

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