Нічна ракетна атака ворога: окупанти намагалися вразити військовий аеродром, але ППО збила всі 13 ракет

Після вчорашнього удару по Чонгарському мосту, в ніч на п'ятницю, 23 червня, російські військові здійснили чергову ракетну атаку на Україну.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Цього разу ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

«Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість у Хмельницькій області», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.

Як повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук, сьогодні вранці на Донетчині Сили оборони збили російський «Алігатор» Ка-52.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти використовують тактику масованих ударів крилатими ракетами. Невдовзі також вони почали використовувати балістичні ракети, дрони-камікадзе та гіперзвукову зброю. Також росіяни намагаються застосовувати нові тактики. Так, під час вчорашньої масованої атаки по Україні росіяни застосували авіацію на Криворізькому напрямку. Ворог справді намагається вишукувати способи, як оминути нашу систему ППО. Але, на щастя, українські воїни з честю виходять з будь-якого двобою з рашистами.

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