рф прицільно обстріляла транспортне підприємство в Херсоні: є жертви
Російський агресор не припиняє обстріли цивільної інфраструктури Херсона — у п'ятницю, 23 червня, прицільний вогонь було відкрито по комунальному транспортному підприємству. Наразі відомо про двох загиблих працівників, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», — зазначив голова ОВА.
Відомо, що 55-річний чоловік загинув на місці, пізніше в лікарні від ран і травм помер також його 43-річний колега.
Ще троє працівників транспортного підприємства залишаються у лікарні. Всі вони мають численні ушкодження.
Нагадаємо, нині велика частина Херсонщини перебуває під окупацією, а після підриву ворогом греблі Каховської ГЕС там виник ще й гуманітарний колапс.
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