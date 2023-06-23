рф прицільно обстріляла транспортне підприємство в Херсоні: є жертви

Російський агресор не припиняє обстріли цивільної інфраструктури Херсона — у п'ятницю, 23 червня, прицільний вогонь було відкрито по комунальному транспортному підприємству. Наразі відомо про двох загиблих працівників, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», — зазначив голова ОВА.

Відомо, що 55-річний чоловік загинув на місці, пізніше в лікарні від ран і травм помер також його 43-річний колега.

Ще троє працівників транспортного підприємства залишаються у лікарні. Всі вони мають численні ушкодження.

Загиблий транспортник

Госпіталізація постраждалого

В лікарні

Нагадаємо, нині велика частина Херсонщини перебуває під окупацією, а після підриву ворогом греблі Каховської ГЕС там виник ще й гуманітарний колапс.





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