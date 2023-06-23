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Спорт

Забивав СРСР на чемпіонаті світу: помер колишній футболіст збірної Бельгії

16:09 23 червня 2023
Стефан Демоль

У Бельгії у віці 57 років помер від зупинки серця колишній футболіст національної збірної Стефан Демоль.

Будучи вихованцем «Андерлехта», Стефан робив перші кроки в дорослому футболі у брюссельському клубі, разом із яким тричі став чемпіоном рідної країни. Надалі ніде особливо надовго не затримувався, встигнувши пограти в Італії за «Болонью» та у Франції за «Тулузу», а також стати чемпіоном Португалії з «Порту».

У складі збірної Бельгії Демоль провів 38 матчів та забив 1 м'яч. Сталося це в овертаймі матчу 1/8 фіналу ЧС-1986 у Мексиці, коли Демоль замкнув головою навіс партнера з правого флангу та вивів свою команду вперед. На тому турнірі бельгійці посіли четверте місце, а сам Демоль потрапив до символічної збірної світової першості.

Гол Демоля у ворота СРСР на ЧС-1986 (дивитися з 07:14)

Після завершення кар'єри в 2000-му тривалий час працював тренером як на батьківщині (у тому числі асистентом головного тренера збірної Бельгії), так і за кордоном, але особливих успіхів досягти не зміг та залишався без роботи з 2016 року, коли поїхав із Саудівської Аравії після роботи з «Аль-Фейсалі» та «Хайєром».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Литви Кароліс Чведукас раптово помер у 32 роки.

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