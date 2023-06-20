Ексфутболіст європейської збірної раптово помер у 32 роки

У Литві у віці 32 років раптово помер колишній футболіст національної збірної Литви Кароліс Чведукас.

Про трагічну новину, не повідомляючи причин смерті спортсмена, повідомили на офіційному сайті Литовської федерації футболу. «Футбольна громадськість Литви отримала трагічну звістку. Раптово помер наш гравець та член збірної Кароліс Чевдукас. Литовська федерація футболу від імені всієї громадськості висловлює найглибші співчуття сім'ї та друзям покійного у цей скрутний час», — йдеться у співчутті.

За свою кар'єру Кароліс, який виступав на позиції опорного півзахисника, встиг пограти у п'яти різних країнах — у Хорватії, Польщі, Ірландії, Фінляндії та на Мальті. На батьківщині зібрав повний комплект трофеїв, ставши у складі «Судуви» чемпіоном Литви у 2017-му, а також володарем Кубка та Суперкубку країни у 2009-му. Виступаючи за «Дандолк», виграв чемпіонат та Кубок Ірландії у 2018-му. У період з 2013-го по 2019-й провів у складі збірної Литви 20 матчів, будучи учасником відбірних раундів чемпіонатів світу та Європи.

У березні цього року підписав контракт із клубом «Мар'ямполе», за який зіграв лише один матч — наприкінці травня в рамках 1/8 фіналу Кубка Литви проти «Банги» (1:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Шахтаря» та «Кривбасу» Андрій Лазарчук помер у 40 років.

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