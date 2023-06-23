«Не можемо дочекатися зустрічі з цим крабом»: триразова олімпійська чемпіонка незабаром стане мамою (фото)

Триразова олімпійська чемпіонка та 13-разова чемпіонка світу з біатлону норвежка Марте Олсбю Ройселанд незабаром стане мамою. Раніше про те, що вдруге стане батьком, дізнався партнер Марте по збірній Норвегії Йоганнес Тінгнес Бе.

Чудову новину прославлена спортсменка та її чоловік, а також за сумісництвом тренер Сверре Олсбю Ройселанд повідомили на своїх сторінках у Instagram. «Від однієї пригоди до іншої. Ми не можемо дочекатися зустрічі з цим крабом восени», — написали щасливі майбутні батьки.

Зазначимо, що Олсбю Ройселанд повідомила про завершення активної спортивної кар'єри після закінчення сезону-2022/2023. Усі три олімпійські «золота» Марте здобула на Іграх-2022 у Пекіні, також 13 разів сходила на найвищий щабель п'єдесталу на чемпіонатах світу. У 2020-му Олсбю Ройселанд стала володаркою нагороди L'Équipe Champion of Champions, ставши першою й поки що єдиною біатлоністкою, а також представником Норвегії, що отримала цю престижну нагороду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка Ана Іванович народила чемпіону світу з футболу Бастіану Швайнштайгеру третього сина.

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