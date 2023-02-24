П'ятиразовий олімпійський чемпіон вдруге стане батьком (фото)

П'ятиразовий олімпійський чемпіон і 17-разовий чемпіон світу, легендарний біатлоніст Йоханнес Тінгнес Бьо, який свого часу зізнався в обмані, влітку вдруге стане батьком. Про це 29-річний норвежець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Бьо опублікував фото з вагітною дружиною Хеддою та написав: «Розширюємо родину. З нетерпінням чекаємо літа!»

Свої привітання зірковому супернику вже залишили у коментарях Мартен Фуркад, Себастьян Самуельссон, Стурла Хольм Легрейд та інші знамениті біатлоністи.

Зазначимо, що Йоханнес Тінгнес Бьо одружився зі своєю ровесницею Хеддою, яка працює адвокатом, у 2018 році. У січні 2020-го у пари народився син Густав.

Йоханнес Тінгнес Бьо одружився у 2018 році

До речі, кілька місяців тому у старшого брата норвежця — 34-річного триразового олімпійського чемпіона з біатлону Тар'єй Бьо — теж народився хлопчик.



Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з біатлону, який нещодавно фінішував у німецькому Оберхофі, Йоханнес Тінгнес Бьо в семи гонках завоював сім медалей, п'ять з яких золоті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразова олімпійська чемпіонка вперше стане мамою.

Фото Instagram

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