Знаменита тенісистка народила чемпіону світу з футболу третього сина (фото)

Колишня перша ракетка світу сербка Ана Іванович і чемпіон світу з футболу німець Бастіан Швайнштайгер, які влітку 2016 зіграли розкішне весілля у Венеції, стали батьками втретє, повідомляє blick.rs.

Знаменита тенісистка, яка оголосила про вагітність у лютому, знову народила хлопчика. Ім'я дитини невідоме. Додамо, що пара вже виховує двох синів — 5-річного Луку та 3-річного Леона.

Про вагітність Ани Іванович стало відомо у лютому

Нагадаю, що зірка світового футболу 38-річний Швайнштайнер виступав за збірну Німеччини, мюнхенську «Баварію», англійський «Манчестер Юнайтед» та американський «Чикаго Фейр», здобувши 26 (!) трофеїв. Що ж до 35-річної Іванович, то вона ставала переможницею «Ролан Гаррос» і заробила за кар'єру майже 15,5 мільйона доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна модель чекає дитину від легенди футболу Неймара.

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