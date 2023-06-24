Нічна атака на Україну: уламки ракети частково зруйнували багатоповерхівку у Києві, є жертви (фото, відео)

У ніч проти суботи, 24 червня, ворог знов завдав масованого удару з повітря по Україні — у багатьох регіонах тривога лунала до ранку.

Зокрема, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. «Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку», — повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

Він уточнив, часткове руйнування будівельних конструкцій сталося на 16, 17, 18, 19 поверхах, найбільше постраждав 18-й поверх будівлі. Фіксувалося загоряннями окремими осередками по поверхах. Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30.

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, 3 з них госпіталізовано. «Виявлено тіла двох загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту. Постраждало щонайменше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку», — зазначив Сергій Попко.

За словами мера столиці Віталія Кличка, двох постраждалих госпіталізували, 9 людей отримали допомогу медиків на місці. Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

Пізніше в ДСНС повідомили, що кількість жертв ракетного удару по столиці збільшилася — вже відомо про трьох загиблих.

А у Дніпрі, на жаль, були «прильоти». Міський голова Борис Філатов повідомив, що рашисти поцілили у приватний сектор, де не було жодної військової цілі: «Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють».

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав фото наслідків атаки окупантів на регіон та повідомив, що, за попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники були збиті.

«Станом на зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє — діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані. Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 — пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін. Ще один „прильот“ — по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється», — зазначив він та додав: «Кілька разів агресор обстріляв й Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом — Марганецька громада і Нікополь. У місті побиті 2 приватні будинки. Минулося без жертв».

По Харкову ворог вночі застосував щонайменше 3 ракети, попердньо, з комплексу С-300. «Профільні служби працюють на місцях влучань в Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Зафіксовані попадання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загорання. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — повідомляє очільник обласної ОВА Олег Синєгубов.

А очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що у Кропивницькому уламками збитих ракет було пошкоджено кілька домовладінь та авто. Обійшлося без жертв та постраждалих.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони «Shahed», та 4 зенітні керовані ракети із С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА. Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що під час обстрілів Запорізької області чотири людини дістали поранення, ще один мирний житель загинув.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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