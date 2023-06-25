Жодного «експромту»: заколот пригожина був заздалегідь підготовленою операцією

Увечері в п'ятницю, 23 червня, очільник «вагнерів» євгеній пригожин оголосив про збройне протистояння з міноборони росії після того, як військові шойгу, за його словами, завдали удару по таборах «чвк вагнера». Згідно з поясненням пригожина, рішення було ухвалене спонтанно, «на емоціях».

Але, схоже, «кухар путіна» лукавить, вважають провідні американські ЗМІ, і його «заколот» був наперед підготовленою операцією.

Наприклад, The Washington Post впевнені, що спецслужби США отримали розвіддані про підготовку пригожину до збройного протистояння з міноборони ще в середині червня. Про ці плани розвідка США проінформувала Білий дім та інших чиновників, розповіли у суботу кілька джерел видання у Вашингтоні.

Але точного розуміння, що збирається робити пригожин, і термінів реалізації його плану американські спецслужби не мали. Тому конкретних рішучих дій не вживалося, і все закінчилося лише «висловлюванням занепокоєння» з приводу того, що може статися в росії, чи залишиться владимир путін при владі і як це може вплинути на ядерний арсенал країни.

Своєю чергою, агентство CNN повідомляло з посиланням на свої джерела у розвідці США, що на початку тижня американські спецслужби поінформували лідерів Конгресу про переміщення сил «ЧВК Вагнера» та техніки.



А одне з джерел CNN припустило, що на підготовку бунту мало піти щонайменше кілька днів.

Ще одне видання, The New York Times, дізналося, що розвідка США ще в середу поінформувала високопосадовців та адміністрацію Джо Байдена про те, що пригожин готується до військового протистояння з міноборони. При цьому спецслужби США не мали в своєму розпорядженні деталей задуму засновника ПВК, уточнює газета.

Однак американські спецслужби не стали оприлюднювати свою інформацію, оскільки у Вашингтоні побоювалися, що путін може використовувати ці дані, щоб звинуватити Америку в організації державного перевороту в росії. Крім того, американські чиновники не були зацікавлені в тому, щоб запобігти такому чутливому удару по путіну.

Нагадаємо, співзасновник Громадянської Платформи «Нова Країна», віце-президент УСПП, президент компанії «Євроіндекс» Валерій Пекар вважає, що після збройного заколоту в росії стало зрозуміло — точку неповернення «втрата монополії на владу» — пройдено. А оскільки влада в рф — це право сили («червона парадигма»), то поява альтернативних центрів права сили означає, що владних центрів тепер є щонайменше кілька.

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