Збройний заколот у росії: після заклику пригожина знищити шойгу «кухарем путіна» зайнялася фсб

Увечері 23 червня Кремль почав жорстко реагувати на заяви євгена пригожина, які скандально відомий бізнесмен, творець ПВК «Вагнер» протягом усього дня вкидав в інформаційний простір через підконтрольні йому Telegram-канали. Схоже, «кухар путіна» добалакався…

Спочатку прессекретар президента росії Дмитро Пєсков лаконічно заявив представникам ЗМІ: «Президента Путіна поінформовано про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються».

Потім національний антитерористичний комітет Росії повідомив інформагентствам — заяви, які поширюються від імені пригожина, не мають під собою жодних підстав.

«У зв'язку з цими заявами ФСБ Росії порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту. Вимагаємо негайно припинити протиправні дії», — наголошується у заяві.

Що ж такого наговорив євген пригожин? Як вже повідомляли «ФАКТИ», він раптом почав називати речі своїми іменами. Наприклад, сказав, що Україна не збиралася нападати на росію. І жодної загрози з боку Києва, а також НАТО не було.

Він також сказав, що всі ці страшилки були потрібні міноборони росії, щоб обманювати путіна та простих росіян, і привласнювати собі величезні гроші, які виділялися на розвиток армії.

Ще пригожин визнав, що Україна не бомбила вісім років Донбас. Коротше, пройшовся з усіх головних тез кремлівської пропаганди.

Але головне звинувачення він приберіг насамкінець. У кількох голосових повідомленнях, які з'явилися пізніше, пригожин повідомив, що міноборони росії організувало масовані атаки на табори ПВК «Вагнер». Ракетні удари завдавалися з тилових позицій. «Загинуло дуже багато наших бійців», — сказав він.

За словами пригожина, «міністр оборони спеціально прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнера, він використав артилеристів і пілотів гелікоптерів у темну, щоб нас знищити».

Пізніше, на його думку, шойгу з Ростова втік. Куди й чому пригожин пояснювати не став.

Не став він уточнювати, скільки таборів потрапили по удари, де ці табори були.

У Telegram-каналі «Кепка Пригожина» з'явилося відео, зняте в лісі. У кадрі повалені дерева, де-не-де полум'я, що горить.

Після цього Telegram-канал «Пресслужба Пригожина» опублікував ще одне голосове повідомлення. «Повар путіна» заявляє про рішення «ради командирів ПВК «Вагнер»: «Зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено».

Саме ці слова пригожина були класифіковані як заклик до збройного заколоту.

Далі події в рф почали стрімко розвиватися. пригожин заявив, що військове керівництво країни має бути зупинено. Попросив усіх не чинити опір.

«Усі, хто намагатимуться чинити цей опір, ми вважатимемо, що це загроза, і знищуватимемо негайно, включно з будь-якими блокпостами, які встануть на нашому шляху, з будь-якою авіацією, яку побачимо над своїми головами, — заявив «кухар путіна». - Я прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися на провокації, залишатися у своїх будинках… Бажано за маршрутом нашого прямування не виходити на вулиці.

Після того, як ми закінчимо розпочате, ми повернемося на фронт для захисту нашої Батьківщини.

Президентська влада, уряд, МВС, Росгвардія та інші структури працюватимуть далі у звичному порядку.

Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів, і повернемося на фронт.

Справедливість у військах буде відновлено. А після цього — справедливість для всієї Росії".

Незабаром після цього в Ростові з'явилася важка військова техніка і були перекриті вулиці, строковиків озброїли. У небо Ростовської області було піднято вертольоти. На трасі Ростов — Москва стали обладнати блокпости.

У Санкт-Петербурзі військові оточили центр «Вагнера», де спецназ проводить обшук.

З москви до Бєлгорода літаками відправили підрозділи СОБРу.

У самій москві введено план «Фортеця» — у рушницю підняті всі силовики. Відключено зовнішні камери відеоспостереження, почалися перебої з інтернетом.

Тим часом росЗМІ повідомляють про початок руху колони «вагнерівців» з Ростовської області на москву, на вулицях якої також з'явилася військова техніка.

У кремль прибув кортеж путіна. До нього вилетів диктатор сусідньої Білорусі.

фсб, керівництво росармії в особі генерала сергія суровікіна вийшли в ефір зі зверненням до пригожина зупинитися.

За останніми даними, «вагнерівці» продовжують рух без перешкод.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому рф приречена на розпад.

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