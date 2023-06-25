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росія переходить у період «смутного часу», революцій, змов і заколотів, — Дмитро Бондаренко

20:17 26 червня 2023
Координатор громадянської програми «Європейська Білорусь» Дмитро Бондаренко

Ватажок ПВК «Вагнера» євген пригожин заявив про «початок відновлення справедливості в росії». Йому вдалося взяти такі міста, як Воронеж і Ростов-на-Дону. Тривало просування до Москви. Проте вже ввечері наступного дня він заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Координатор громадянської програми «Європейська Білорусь» Дмитро Бондаренко прокоментував Charter97.org те, що ж відбувалось у країні-окупантці.

«Я впевнений, що ніколи б пригожин не зробив таких кроків, якби не знав про путіна щось таке, чого не знає більшість людей. Головне, що путін — слабкий. Можливо, росією вже керує якась інша людина, його двійник. Усе це стало наслідком військових невдач росії та наступу Збройних сил України. пригожин як ніхто інший знає ситуацію на фронті. Один би пригожин на це не пішов і не було б таких результатів менше ніж за добу після початку заколоту».

За словами Бондаренка, якщо підбити підсумок ситуації, то ясно, що росія вже зовсім інша. «Надування щік про те, що „економіка розвивається добре“, а „війна йде за планом“, летить у тартарати. Було передбачувано, що росія переходить у період „смутного часу“, революцій, змов і заколотів».

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору відомого аналітика про можливий розвиток подій в рф після заколоту: «Чому Захід буде приховано підтримувати путіна».

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