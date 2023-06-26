Затримано голову Тернопільської облради, в ОВА проходять обшуки: що трапилося (фото, відео)

Співробітники НАБУ, які весною проводили обшуки в Харківській ОВА у справі про розкраданню гуманітарної допомоги, у понеділок, 26 червня пришли у Тернопільску облраду.

Як повідомляють в Національному антикорупційному бюро, правоохоронці затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації. Йдеться про одержання неправомірної вигоди.

Фото НАБУ

Фото НАБУ

«За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому», — йдеться у повідомленні.

Фото НАБУ

Фото НАБУ

У НАБУ не називають прізвищ, але відомо, що облраду очолює Михайло Головко.

Про те, що у Тернополі ранок «почався не з кави», повідомляв і народний депутат України Андрій Богданець.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди директора столичного «Гідропарку».

Фото НАБУ

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