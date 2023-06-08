Жадібність директора згубила: керівник київського «Гідропарку» «погорів» на каруселях (фото)

Якщо на митниці фіксуються непоодинокі випадки хабарництва за безперешкодне переміщення товарів через кордон, то у Києві правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди директора столичного «Гідропарку».

Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, директор вимагав хабар за дозвіл на розміщення каруселей.

Фото прокуратури

«За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей. У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще по 20 тис грн щомісяця», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України, вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у травні правоохоронці затримували зараз вже колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі майже в три мільйони доларів.

Фото прокуратури

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