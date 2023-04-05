Обшук у голови Харківської ОВА: у чому підозрюють Олега Синєгубова

Національне атикорупційне бюро України, де нещодавно призначили нового директора, проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова по справі про розкраданню гуманітарної допомоги. Про це повідомив у Facebook відомий журналіст Юрій Бутусов.

«Сьогодні, за даними джерел Цензор.Нет, детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синегубова, заступника голови ОДА В. Ковальської, директора депаратменту АПК А.Дорожко. Справа торкається розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році», — йдеться у повідомленні.

Пізніше в ОВА підтвердили інформацію про обшуки.

«Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва апарату ХОВА та в департаменті агропромислового розвитку», — сказано у повідомленні ОВА.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Вінниччині поліцейські задокументували та викрили братів-«благодійників», які організували злочинну схему розкрадання гуманітарної допомоги — автівок для ЗСУ на суму понад 2 000 000 гривень.

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