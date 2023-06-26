Компанія Moneyveo запустила новий довгостроковий кредит Trend

У червні сервіс небанківського кредитування Moneyveo випустив на ринок новий продукт. Це довгостроковий кредит Trend, який було створено з урахуванням побажань клієнтів, отриманих в результаті внутрішніх опитувань. Слід зазначити, що команда Moneyveo спромоглася запустити продукт, попри складні умови, коли багатьом гравцям взагалі довелося піти з ринку.

«Упродовж своєї діяльності „Манівео“ завжди вирізнялася впливом, репутацією, креативом та технологічними інноваціями, фінансовою стійкістю. Але під час війни ми, як і усі фінансові компанії на українському ринку, стикнулися з викликами управління, ризиками та необхідністю розробки нових стратегій кредитування в умовах економічної нестабільності та обмеженого доступу до фінансування, — зазначає СЕО Moneyveo Сергій Сінченко. — Після відновлення кредитування ми вирішили приділити увагу пошуку нових форматів, які відповідатимуть сучасним запитам споживачів. Результатом численних досліджень і опитувань став кредит Trend. Це не зовсім традиційний для нашого ринку продукт, адже строк кредитування за ним становить від 2 до 6 місяців. Щомісячний платіж розбито рівними частинами протягом всього строку кредитування, тобто схема оплати — ануїтет, як у банків. Trend розроблений для тих, хто потребує довшого періоду кредитування, і ми впевнені, що він стане популярним».

Продукт передбачає можливість отримання чистої суми кредиту до 29 999 грн. При цьому позичальники сплачуватимуть кредит раз на місяць. Основною відмінністю продукту Trend від інших довгострокових кредитів на ринку є одноразова комісія, яка нараховується та утримується з «тіла» кредиту одразу. Її розмір залежить від обраного строку кредитування — з розрахунку 5% за кожен місяць користування. При цьому клієнт отримує на картку ту суму, яка йому потрібна. Дисконтна ставка за кредитом — від 0,4% на день. У компанії зазначають, що Trend розроблено таким чином, щоб ним було максимально вигідно користуватися протягом всього обраного терміну.

Нагадаємо, це не перший довгостроковий продукт компанії «Манівео». Кредит Trend прийшов на зміну своєму попереднику — кредиту Comfort. Команда врахувала цей досвід та, помноживши його на технологічність, змогла запропонувати ринку новий формат кредитування. Своїм прагненням до інноваційності та фінансової інклюзії Moneyveo вкотре підтвердила репутацію лідера галузі.

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