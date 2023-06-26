Російські джерела поспішили підкреслити, що збройний заколот «Вагнера не вплинув» на російські війська в Україні, але дії приватної армії найманців продемонстрували відсутність у росії резервів у тилових районах. Міністерство оборони росії негайно звинуватило збройний заколот пригожина в тому, що він надав українським військам можливості, стверджуючи, що українські війська почали наступати на Бахмутському напрямку, щоб скористатися внутрішніми заворушеннями.

Російські джерела широко висловлювали занепокоєння тим, що повстання може порушити здатність російських військ захищатися від українських контрнаступів, але багато військових блогерів стверджували, що російські війська продовжують відбивати українські атаки. Про це йдеться в новому огляді американського Інституту з вивчення війни (ISW).

Один з відомих блогерів особливо похвалив підрозділи терористичної днр, які несуть службу на лінії фронту Авдіївка-Донецьк, за те, що вони продовжують виконувати необхідну роботу на фронті. Інший відомий блогер стверджував, що збройний заколот «Вагнера» не завадив російським бойовим діям на фронті або авіаційним операціям. Сам пригожин вказав, що він не хотів заважати поточним російським операціям в Україні або перешкоджати російським військовим літакам вилітати з аеродромів у Ростовській області, ймовірно, щоб уникнути подальшої критики на свою адресу.

Однак бунт євгена пригожина продемонстрував, що російським військам бракує резервів у багатьох тилових районах, і майже напевно погіршить моральний дух російського персоналу в Україні, що може бути використано українськими військами для коригування спроб прориву російської оборони.

пригожин намагався виправдати свій збройний заколот, звинувачуючи Міністерство оборони росії, а саме міністра оборони сергія шойгу і начальника російського генерального штабу генерала армії валерія герасимова, в тому, що їх дії призвели до незворотних втрат на полі бою і що вони завдали удару по базі «Вагнера», але при цьому не критикував путіна. Можливо, пригожин навмисно розробив своє виправдання так, щоб дозволити диктатору-вбивці публічно використати шойгу і герасимова як цапів-відбувайлів за своє вторгнення в Україну.

За даними експертів, жорстка позиція путіна свідчить про те, що він залишається прихильником Міністерства оборони росії — яке послідовно доводить свою лояльність, незважаючи на численні військові невдачі, і раніше, як видається, користувалося підтримкою путіна — і його зусиль з формалізації російських нерегулярних формувань, замість того, щоб покладатися на незалежні формування, такі як група «Вагнера», як того бажав пригожин.

Останній, ймовірно, вважав, що єдиним способом зберегти ПВК як незалежну силу є похід проти російського Міністерства оборони, маючи намір забезпечити дезертирство в російських збройних силах, але переоцінивши власні перспективи. євген пригожин, ймовірно, вважав, що 1 липня — крайній термін, встановлений Міністерством оборони для формалізації контролю над усіма нерегулярними формуваннями, включаючи «Вагнера», — є екзистенційною загрозою його політичному (і, можливо, особистому) виживанню. Тому він, швидше за все, вирішив ризикнути і використати свої сили для зміни керівництва МО, ніж повністю втратити групу «Вагнера», і, за оцінкою ISW від 23 червня, його єдиною реальною надією на тривалий успіх було забезпечити дезертирство з МО, але він цього не зробив.

пригожин майже напевно спланував ці зусилля заздалегідь, зважаючи на координацію і швидкість пересування «Вагнера», але ISW не може підтвердити цю гіпотезу на основі відкритих джерел.

Раніше «ФАКТИ» писали, провідні західні ЗМІ вважають, що заколот пригожина був заздалегідь підготовленою операцією.

59

Читайте нас у Facebook та Instagram