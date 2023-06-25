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Світ

Добре постарались для ЗСУ: у Повітряних силах назвали кількість авіації, знищеної під час заколоту пригожина

12:37 25 червня 2023
горить вертоліт

Під час «походу» засновника пвк «вагнер» євгена пригожина найманці успішно били по російській авіації. Загалом було знищено сім бортів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За словами Ігната, загалом найманці знищили: літак, два бойових та чотири транспортні вертольоти.

Як відзначив речник Повітряних сил, «вагнерівці» розуміли, що авіація росії може розбити їхні колони швидко та ефективно.

«Цього, напевно, і боялися бійці пвк, а тому превентивно знищили те, що було в небі. Авіація сьогодні, тим паче така як є у росії, може колону на марші рознести дуже швидко», — відзначив Ігнат.

Нагадаємо, ввечері 23 червня, засновник пвк «вагнер» пригожин заявив про те, що російські окупанти завдали удару по тилових позиціях його найманців на фронті.

Після цього він оголосив про намір «розібратися з беззаконням», зокрема з міністром оборони росії сергієм шойгу та головою Генштабу валерієм герасимовим. Під час «рейду» його найманці зайшли до Ростова, Воронежа й дійшли навіть до Липецької області. Але на цьому «бунт» закінчився.

Тим час в Москві неабияк злякались непокори найманців пригожина. Влада перекрила федеральні траси, переривала дороги, по яких мали йти «пригожинці», зігнала озброєних силовиків. Путін та інша російська еліта одразу покинула столицю. У москві ввели режим контртерористичної операції й оголосили вихідний у понеділок, 26 червня.

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