Режиму путіна завдано удару в спину: Данілов про плюси для України від заколоту «вагнерівців»

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що через суботні події з «Вагнером» руйнація росії невідворотна. Він також допускає, що одним з перемовників після війни буде білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Про це Данілов написав у Facebook.

«Все, що може в Росії піти не за планом, піде не за планом, і „казус пригожина“ може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато», — вважає секретар Радбезу.

На думку Данілова, дії Пригожина є першим етапом демонтажу путінської системи, а ватажок «Вагнера» є лише частиною групи та плану процесу дестабілізації.

За словами секретаря РНБО, у Росії існує група невдоволених Путіним силовиків, чиновників і олігархів, вчорашній «ростовський марш-кидок» — демонстрація серйозності намірів, можливостей і створення умов для початку процесу владного транзиту — добровільного або примусового.

Також Данілов вважає, що єдина можливість порятунку для Путіна — зачистка силового блоку, ліквідація «Вагнера», воєнний стан у Росії та масові репресії.

«Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Лукашенка», — певен Олексій Данілов, додаючи, що режиму Путіна завдано удар «ножем у спину», і цей удар буде смертельним, хоча і відтермінованим в часі.

Нагадаємо, що у суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК «Вагнер» євгеном пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху «вагнерівців» по території росії.

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше в Кремлі заявили, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він «піде в Білорусь».

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram