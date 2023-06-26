«Бунт „Вагнера“ показує розбіжності в російському таборі»: Макрон заявив про крихкість армії рф

В ексклюзивному інтерв'ю, яке президент Франції Емманюель Макрон дав газеті La Provence, він прокоментував виняткову ситуацію в росії, пов'язану з бунтом воєнізованого угруповання «Вагнер». Голова держави згадав бурхливі 24 години, коли група найманців «Вагнера» підняла заколот проти російської влади та попрямувала до москви. Пізно ввечері в суботу ватажок ПВК пригожин оголосив про несподіваний розворот назад: його найманці повертаються до місць розташування, а він особисто виїжджає до білорусі. Це був день, коли влада путіна похитнулася до самих підвалин, оскільки москва забарикадувалася проти прибуття багатотисячної групи добре озброєних людей.

Емманюель Макрон сказав газеті La Provence, що він «слідкував за подіями щогодини, підтримуючи зв'язок з основними партнерами Франції». Президент висловився обережно, «тому що ситуація все ще розвивається». «Але вона показує розбіжності, які існують в російському таборі, крихкість як армії рф, так і допоміжних сил, таких як група «Вагнер», — сказав Макрон.

Емманюель Макрон підсумував: «Все це повинно зробити нас дуже пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям в їхньому опорі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Вагнер» досі контролює військові аеродроми Ростовської області, тому що «домовленості» не поспішають виконувати.

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