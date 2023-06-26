«Розробляю одяг»: популярний актор зізнався, як виживає під час війни

Популярний актор, співак та переможець 8 сезону проекту «Танці з зірками» Артур Логай зізнався, яких змін зазнало його життя під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На початку 2022 року Артур мав їхати на три місяці за кордон на зйомки, після чого планував полетіти в США на навчання. Зараз він сподівається втілити задумане, але вже після нашої перемоги.

«Я не мав на меті залишатися там, — сказав актор у проекті „Блокпост шоу“. — Хотів поїхати на навчання, підвищити рівень англійської, підвищити рівень своєї акторської майстерності, можливо, здобути нові контакти. Не знаю, як би все це повернулося, якби навчання відбулося. Але, як мінімум, мені хотілося спробувати трошки пожити там, побачити те, про що я мрію, і почути, настільки воно в мені відгукуватиметься. Мені цікава ця країна і її менталітет. І взагалі, це країна, в якій зародилося кіно — звідти керують правилами кіновсесвіту».

За словами актора, наразі зйомки кіно в Україні на паузі, і він залишився без основного заробітку.



«Акторам складно, — каже Логай. — Складно всім. Насамперед це жорсткий моральний удар під дих. Звісно, перші півроку війни ніхто і не думав про акторство — всі намагалися просто вижити, підтримати людей, допомогти армії. Не знаю, настільки це правильно, але в якийсь момент ми звикаємо до обставин, починаємо пристосовуватися до того, як ми живемо і хочемо щось робити. Я хочу працювати, у мене є ця енергія. Тим паче, я знаю, що люди потребують цього — хорошого серіалу, кіно, творчості, яка буде надихати і нести енергію, позитив. Людям потрібно підживлюватися і бути в балансі — в житті має бути день і ніч».

Поки перерва зі зйомками, Артур розпочав сімейний бізнес.

«Ми з дружиною почали розробляти одяг, — зізнався актор. — Ця ідея зародилася ще задовго до повномасштабної війни, а тут нарешті у нас з’явився час на це».

«ФАКТИ» писали, що телеведучий та актор Даніель Салем розлучається з дружиною.

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