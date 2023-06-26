Даніель Салем розлучається з дружиною після 17 років спільного життя

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення пішов захищати країну, здивував несподіваною новиною про особисте життя. Він зізнався, що розлучається з дружиною після 17 років спільного життя. За словами Даніеля, таке рішення вони прийняли ще до 24 лютого. Однак причину розриву стосунків він не називає.

«Ми зараз проходимо процес розлучення. Це почалося ще до повномасштабного вторгнення. Заява була подана ще до 24 лютого, але через те, що сталося, вона була поставлена на паузу, це було не на часі. Можна сказати, що зараз ми проходимо цей процес», — зізнався Даніель «Неймовірній правді про зірок».

Він натякнув, що на стосунки вплинуло те, що він мало приділяв їм часу через свою зайнятість. Мали місце в родині й ревнощі. Телеведучий каже, що вони з Марією прийняли зважене рішення та продовжуватимуть спільно виховувати доньку.

«У стосунках мене було мало, у сім'ї — ні. Навіть Маша про це говорить, що у сім'ї я завжди є. Якщо казати сухо, то я виконую обов'язки. Я вважаю, що у них має бути все — спершу вони, потім вже я. Ми з великою повагою до одного. Важливо, що ми бажаємо одне одному щастя. Найголовніше, що у нас є — це Луна. Ревнощі були в нашій сім'ї. Я дуже ревнивий, Маша теж. Я думаю, що це теж одна з причин», — зазначив телеведучий.

Він також розповів в інстаграмі, що вперше від початку війни зміг обійняти доньку Санта-Луну, яка разом з мамою перебувала за кордоном. Салем опублікував чуттєве відео зустрічі на вокзалі.

«Коли завмер весь світ! Я так довго чекав на тебе! Я люблю тебе, моя Кров», — написав Салем та подякував дружині за те, що «8 років тому створила диво, за яке все своє життя буде вдячний».

Також Даніель розповідав, що має намір всиновити дівчинку, яку врятував з-під обстрілів.

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