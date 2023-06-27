Помер знаменитий соратник сера Алекса Фергюсона у тренерському цехові

Помер знаменитий екстренер збірної Шотландії з футболу Крейг Браун, якому 1 липня мало виповнитися 83 роки, повідомляє The Guardian.

«Крейг мирно помер після нетривалої хвороби в університетській лікарні Ера в оточенні близьких членів сім'ї», — йдеться у заяві сім'ї шотландця.

Вихованець школи «Рейнджерс» розпочинав свою тренерську кар'єру у клубі «Клайд», після чого працював у штабі Алекса Фергюсона у збірній Шотландії на ЧС-1986 (вони були друзями з часів спільного виступу за збірну школярів країни, де Крейг був капітаном). Після переходу майбутньої легенди футболу в «Манчестер Юнайтед» фахівець продовжив роботу під керівництвом Енді Роксбурга. Крім того, Браун успішно очолював шотландські збірні U17, U19 та U21. Зокрема, 1989 року він став з підопічними віцечемпіоном світу серед 16-річних.

З Алексом Фергюсоном

На чолі національної команди Шотландії фахівець, який завершив кар'єру футболіста в 27 років через травму коліна, працював цілих вісім років, провівши рекордний 71 матч і вивівши команду до фінальних турнірів Євро-1996 та ЧС-1998 (з того часу шотландці на чемпіонатах світу не грали).

У шотландській прем'єр-лізі Браун, якому у 2001 році за визначний внесок у розвиток британського футболу було присвоєно ступінь командора Ордену Британської імперії, працював з «Мазервеллом» та «Абердіном». 2010-го фахівця було введено до Зали слави шотландського футболу.

У 1964 році Крейг Браун одружився з Йоханою, у шлюбі з якою у нього народилися дочка і два сини, але в 1981-му пара розлучилася. Після цього у тренера було яскраве особисте життя. Зокрема, наприкінці 1990-х повідомлялося, що Крейг зустрічався із трьома жінками одночасно. А пізніше у нього був роман зі спортивною тележурналісткою Луїзою Порт, яка була на 36 років молодша за кавалера.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний тренер, який не пустив збірну України на чемпіонат світу.

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