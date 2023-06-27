Натуральне підживлення на основі цукру та дріжджів: після нього навіть самі «дохлі» томати чи огірки ростуть як навіжені

Серед безлічі різних добрив для овочів підживлення, виготовлені з простих натуральних продуктів, користуються великою популярністю у городників.

Вони не тільки сприяють зростанню зеленої маси та зав'язі, але й захищають рослини від фітофтори, дрібних шкідників. Працювати з такими розчинами легко, їх можна приготувати у будь-який час, адже для цього інгредієнти є вдома у кожної господині.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога», що вже полюбився багатьом, запропонували приготувати розчин на основі цукру та дріжджів.

Для цього столову ложку цукру, пакет сухих дріжджів та кілька зубків часнику помістити у блендер, залити двома літрами води та добре збити. Дати настоятися розчину 2 години й потім процідити його через сито. Додати до процідженого розчину ще літр води.

Для поливу рослин склянку розчину розводити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь раз на 25−30 днів.

Біологи запевняють, що після такого підживлення навіть найслабші та тонкі рослини оживуть, стануть міцнішими та зеленішими, на них з'являтиметься здорова зав'язь.

Раніше «ФАКТИ», в які дні найкраще проводити роботи на дачі в період з 26 червня до 2 липня.

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram