Не найкращий час для щеплення та обрізання дерев у саду: місячний календар дачника на тиждень 26 червня — 2 липня

У червні багато українців проводять багато часу, працюючи на городах. Хоча цей тиждень не дуже сприятливий для садових робіт, але все ж таки деякі — дозволені, пише На пенсії.

Так, 26−27 червня можна зайнятися посівом огірків, дині, кавуна, цвітної капусти, баклажану. Дуже добре приживаються троянди, виноград та ягідні кущі, тому їх можна сміливо висаджувати. Дозволено мінеральні та натуральні підживлення, поливи, пасинкування, проріджування слабких сходів. Але краще відмовитися від щеплення дерев та обробки їх отрутохімікатами.

Дні 28−30 червня не дуже сприятливі. Але, якщо у вас є необхідність посіяти зелень, салат та квіти, то можете це зробити. Добре вдаються щеплення, обрізки та покос газону. Можна рясно поливати і підживживлювати рослини, боротися з личинками та слимаками, обприскувати садок від хвороб. Не рекомендується в останні дні червня розмножувати рослини розподілом цибулин і коренів.

А 1−2 липня можна зайнятися посівом цибулі на перо, спаржі, шпинату, ендівію, зелених культур. Вдалий час для пасинкування помідорів, формування підв'язок огірків, збору врожаю овочів, але не для зберігання. Квітники можуть садити ампельні і кучеряві квіти, вкорінювати живці. У саду можна зайнятися культивацією, прополюванням, боротьбою з хворобами, шкідниками (у тому числі і підземними), внесенням мінеральних добрив. А ось поливати, займатися обрізанням у саду не рекомендується.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим потрібно підгодовувати троянди в червні.

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