Підживить огірки, томати і цибулю: одне добриво, яке спасе городину від більшості недугів

Серед багатьох рецептів підживлення розсади є такі, які підходять майже для всіх овочів. Можна готувати чималі порції тим городникам, які мають теплиці або великі грядки помідорів, огірків, перцю, цибулі.

Автори добре відомого YouTube-каналу «Поради біолога» запропонували рецепт універсального підживлення.

Шкаралупу 5 яєць добре промити у воді, просушити. А потім подрібнити блендером. Додати до подрібненої маси 2 літри води та дати розчину настоятися добу. Після цього розчин процідити через сито і використовувати як матковий.

Для поливу склянку маточного розчину розвести 5 л води. Рослини поливати під корінь. Такий полив не лише забезпечить гарний врожай, а й врятує овочі від різноманітних хвороб та фітофтори.

Як стверджують біологи, таке підживлення підходить майже для всіх овочів.

Раніше ми розповідали, чим підгодувати томати та огірки у червні-липні, щоб гарантувати багатий врожай.

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