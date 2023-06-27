Стає все більше схожою на Аллу Пугачову: Христина Орбакайте розчулила слухачів виконанням відомої пісні

Старша донька Примадонни Христина Орбакайте, яка випустила до дня її народження пісню під назвою «Алла співатиме», стає все більше схожою на маму — як зовнішністю, так і голосом.

Так, днями вона розмістила у соціальній мережі фрагмент виконання на концерті пісні «Знову метіль», яку колись виконувала разом за Аллою Пугачовою.

Як відомо, цю пісню колись Костянтин Меладзе написав за годину, так як поспішав на поїзд — тоді він працював у москві на «Фабриці зірок».

Через зрозумілі причини Христина зараз виконує цю пісню в рф на концертах сама, але в її виконання вона звучить не менш вражаюче.

Ролик співачки має назву «Вона все більше стає схожою на маму». До того ж Христина написала у коментарях «Згодні?»

Звичайно, читачі співачки написали дуже багато добрих і теплих слів як про неї, так і про її маму Аллу Пугачову.

Були й намагання «нагадити» у коментарях — мовляв, нехай Христина співає там, куди виїхала з росії, але такі висловлювання мали поодинокий характер.

А про те, що у жінки все добре, стало зрозумілим з наступного посту, в якому вона розповідає, що зараз з молодшими дітьми подорожує по Італії (старший Микита, як відомо, вже одружений і проживає з дружиною у США).

В коментарях українці пишуть, як «приємно знати, що існують росіяни проти вбивств і ґвалтувань інших народів!». Тобто, ще одна спроба фанатиків кровожерливого диктатора путіна досадити тим, хто виступає в рф проти розпочатої ним війни, зазнала невдачі.

Нагадаємо, що однією з причин, через які сімейство Галкіна-Пугачової збирається перебратися до США, став той факт, що там проживають донька і онук співачки.

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