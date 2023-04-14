«Слухала і плакала»: Христина Орбакайте випустила потужну пісню на підтримку Примадони

15 квітня легендарна співачка Алла Пугачова святкує свій 74-й день народження. Як відомо, вона відзначатиме його не на батьківщині, яку покинула через незгоду з політикою біснуватого кремлівського фюрера.

На честь дня народження мами її старша донька Христина Орбакайте випустила пісню під назвою «Алла співатиме».

«Алла співатиме» — це особлива для мене пісня про Маму і про сильну Жінку, яка співала, співає і співатиме всім, хто хоче сонцем горіти!" — написала дочка Примадонни.

Вдячні шанувальники залишили свої емоції про пісню та ситуацію з Аллою Пугачовою.

«Слухала і плакала, пісня потрапила прямо в серце! Спасибі Христино! АЛЛА СПІВАТИМЕ!», «Зворушує до сліз. Стільки болю та любові до своєї великої мами в цьому співі у Христини. Браво, Христина», «Пісня божевільна! Дорога Христина, немає найкращого подарунка для матері, як така дочка. Ви чудова! Алла, ви справжня! Тому Алла співатиме! Ангела Охоронця!», «Яка прониклива та душевна пісня! Браво! Алла співатиме!» — написали слухачі.



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Нагадаємо, невдовзі Пугачова разом з родиною покине Ізраїль. Сім'я збирається переїхати до Юрмали.

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