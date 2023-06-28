У застосунку «Київ цифровий», де цього року з`явився новий сервіс — створення QR-квитка, можна з великою знижкою придбати учнівський проїздний квиток. Адже проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним з 1 липня до 31 серпня.

Як повідомляють в «Київпастрансі», на період канікул знижка становитиме 75%. Щоб придбати такий проїздний через застосунок, необхідно додати до акаунту номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути «Придбати проїзний».

«При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом, або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути „Поповнити“. Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця», — повідомили в компанії та додали, що можна придбати й одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені.

Поповнити учнівський можна у касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП «ГІОЦ».

Відповідно до рішення Київради, безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів загальної середньої освіти Києва лише в період навчального року та період річного оцінювання — із 1 вересня до 1 липня наступного року. Також згідно з рішенням Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів міста Києва.

Нагадаємо, що у липні скасовується пільговий проїзд для українських біженців в Чехії.

Фото зі сторінки «Київпастрансу» у соцмережах

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