Якщо транспортну картку забули вдома: у «Києві Цифровому» з'явилася нова корисна функція

У Києві, де оплату за проїзд у громадському транспорті можна здійснити за допомогою банківської картки, в застосунку «Київ Цифровий» з`явилася нова функція — створення QR-квитка.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич. За його словами, раніше існувала можливість лише придбати QR-квиток, щоб оплатити проїзд за допомогою застосунку. Тепер користувачі, які додали транспортну карту до застосунку, можуть перетворювати поїздки з карти на QR-квитки.

Щоб створити QR-квиток з поїздки потрібно:

вибрати транспортну карту в застосунку;

натиснути «Створити QR-квиток».

Квиток з поїздки з’явиться в загальному списку QR-квитків.

«Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків на день. QR-квитки, створені з поїздок, потрібно сканувати на валідаторі так само, як і звичайні. Відмінність у тому, що після оплати проїзду списується поїздка з транспортної карти. Щоб перевірити оплату, контролер скануватиме QR-квиток зчитувальним пристроєм», — повідомляють у КМДА.

Нагадаємо, що недощавно в «Дії» розповіли про спрощений алгоритм повернення автівки зі штрафмайданчику для киян Для того, щоб забрати евакуйоване авто, необхідно щоб у додатку «Дія» було підтягнуто техпаспорт та водійське посвідчення водія. Застосунок потрібно синхронізувати з «Київ Цифровий».

Фото «Київпастрансу»

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