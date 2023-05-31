У Празі скасовують пільговий проїзд у транспорті для українців: названо дату

Ще на початку цього року керівництва низки країн ЄС, де знайшли прихисток українці, повідомляли про зміни правил перебування та надання соцдопомоги біженцям. Зокрема, йшлося й про скасування безкоштовного чи пільгового проїзду у транспорті.

Як повідомляє ProUkrainu, в столиці Чехії Празі з 30 червня припиняє дію тариф HN2 (для осіб у матеріальній скруті — 444 крони чи 755 гривень), який був запроваджений для громадян України рік тому.

Наразі ще є можливість придбати абонентні квитки у цьому тарифі на один місяць вартістю 165 крон (280 гривень), але тільки до 30 червня. Далі ці квитки не продаватимуть. Зазначається, що у інфоцентрах Празької інтегрованої транспортної системи (PID) та Транспортного підприємства Праги (DPP) уже певний час біженцям відмовляються продавати абонементні проїзні квитки на три місяці зі знижкою.

Як зазначив речник PID Філіп Драпал, знижка у формі тарифу HN2 була схвалена до 30 червня 2023 року, наразі немає дискусії про її подальше продовження.

Втім, за даними видання, ніяких повідомлень для преси у цьому зв’язку празькі транспортники наразі не видали. Не було відповідей і на відповідний запит журналістів до департаменту з питань транспорту празької мерії.

Щодо загальних тарифів у Празі, то вони такі: 30 хвилин — 30 крон (51 гривня), 90 хвилин — 40 крон (153 гривні), 24 години — 120 крон (204 гривні), 72 години — 330 крон (561 гривня), а для людей похилого віку — у два рази менше.

Іменні абонементи: 30 днів — 550 крон (935 гривень); 90 днів -1480 крон (2516 гривень), для людей похилого віку, студентів, молоді — у 4 рази менше; 365 днів — 3650 крон (6205 гривень), для людей похилого віку, студентів, молоді — майже у 3 рази менше.

Неіменні абонементи, які можна передавати з рук в руки, коштують значно дорожче: 1 місяць — 1000 крон (1700 гривень), 90 днів — 2700 крон (4600 гривень), 365 днів — 7800 крон (13260 гривень).

Матеріал про те, за що можуть оштрафувати в громадському транспорті на території Євросоюзу, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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