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Злата Огнєвіч поскаржилася на переслідування нового залицяльника

14:53 28 червня 2023
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка раніше розповіла про свої почуття, поскаржилася на переслідування нового залицяльника. Чоловік приходить до її будинку, чекає біля під’їзду, передає квіти та просить зустрічі. Артистка каже, що він не поводить себе агресивно, проте є дуже нав’язливим.

«З'явився новий переслідувач. Він не такий агресивний, як інші. Але він нав'язливо приходить до мого будинку, приносить квіти, нав'язливо просить про зустріч. Мені це все неприємно. Але я сподіваюсь, бо він не такий агресивний, я зможу йому пояснити, що цього робити не варто. Про це мені повідомила мені моя консьєржка, поки я була у від'їзді», — розповіла Злата в інстаграмі.

Також співачка поділилися, що чоловік роздобув її телефон, дзвонив, коли вона поверталася потягом до Києва і питав номер вагону, бо хотів зустріти. Це дуже збентежило артистку.

За словами Огнєвіч, після розголосу з нею вже зв’язалися представники поліції.

Раніше, співачку переслідував агресивний прихильник. Він погрожував зірці розправою. Зрештою, переслідувача затримала поліція, але суд не знайшов достатньо доказів для арешту. Чоловік і досі перебуває на волі.

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