«Затупилися інстинкти»: Злата Огнєвіч зізналася у своїх почуттях



Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно посміялась над Ані Лорак, зізналась, що досі не може оговтатись від ночі на 16 травня 2023 року, коли по Києву росія здійснила масштабну ракетну атаку. Своїми почуттями вона поділилася на сторінці у соціальній мережі.

«Мене не покидають думки, а якби ці ракети влучили по будівлях…, — написала Огнєвіч. — Скільки б людей втратили своє життя. Скільки б не стало дітей… Це все мене не відпускає. А ще, у мене затупилися інстинкти. Я чую вибухи і не хочу нікуди бігти. Можливо, це через концерти у прифронтових зонах або звичку? Не знаю…»

Злата подякувала українським захисникам за те, що вони закривають небо.

«Не втомлюся повторювати, які ж ми українці круті! — написала співачка. — Ми не спали пів-ночі, бо не знали, чи настане для нас той ранок. Але зранку, після обстрілів: усі по роботах, у справах. Ми продовжуємо жити, нікуди не біжимо. Ми просто хочемо жити на своїй землі. Україна переможе, з цією думкою і живу!»

Слова Злати надихнули її прихильників поділитися своїми відчуттями.

«Це звичка. І це страшно, що до такого звикаєш», — написали у коментарях.

«Дякуємо ППО за наші збережені життя!» — підтримали допис Злати її фанати.

«ФАКТИ» писали, що дружина Павліка Репяхова спробувала виправдатись після гучного скандалу.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram