Привласнили майже 400 млн гривень: керівники компанії Жеваго отримали підозру

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру керівникам компанії українського мільярдера Костянтина Жеваго, які привласнили майже 400 млн бюджетних гривень.

Повідомляється, що Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний Жеваго.

Викрито 6 посадовців компанії, які створили організовану злочинну групу, яка налагодила схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн.

За даними слідства, протягом 2019−2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю.

«Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували „своїм компаніям“ за 30−50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації», — йдеться у повідомленні.

Ініційована СБУ та ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України посадовцям компанії.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, сам Костянтин Жеваго, який підозрюється у розтраті грошей банку «Фінанси та кредит», нині перебуває під слідством у Франції. 30 березня 2023 року французький суд відхилив запит української сторони про екстрадицію Жеваго. Свою позицію суд аргументував не політичними мотивами, як на цьому наполягав захист олігарха, а війною Україні, через яку підозрюваному не можна гарантувати безпеку. Але Україна зберігає шанси на екстрадицію мільярдера.

286

Читайте нас у Facebook та Instagram