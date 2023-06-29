Дівчатка загралися: падчірку Мурата Налчаджиоглу зіштовхнула в воду його донька від Лорак

Турецький бізнесмен Лорак Мурат Налчаджіоглу, який нещодавно одружився з візажисткою Лілії Реус, зараз знаходиться у Туреччині, куди пара відправилась у перший офіційний сумісний відпочинок.

З собою молодята взяли дітей — 12-річну доньку Мурата від Ані Лорак Софію та Олександру — доньку Лілії від попередніх стосунків.

Дівчата раніше непогано товаришували, адже ця подорож — не перша, яку вони проводять разом.

Але схоже, що після весілля їхні стосунки змінилися.

На своїй сторінці в Instagram Ліля, яка взяла прізвище Мурата Налчаджіоглу, виклала відео у сторіс, на якому видно, як Софія штовхає Олександру у басейн, поки та позувала для мами.

Вийшовши з води, трохи ображена Саша запитала: «хто це зробив?», на що Лілія запропонувала їй вгадати відповідь.

Але Олександра, певно, все ж була трохи незадоволена такою поведінкою родички, тому Лілія була змушена у себе в акаунті опублікувати ще один пост з донькою, а також її фото у рушнику, в якому вона позувала на пляжі.

Тим часом Ані Лорак все частіше бачать в обіймах нового коханого.

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