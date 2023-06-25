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«Не любить себе і не цінує»: у мережі висміяли Лорак та її нового коханця

22:01 26 червня 2023
Ані Лорак та її коханець Ісаак Виджраку

Після болісного розлучення з Муратом Налчаджиоглу співачка Ані Лорак, яка будує кар’єру у росії й не підтримала рідну Україну, знайшла розраду в обіймах нового коханого. Днями в соцмережі Кароліна опублікувала світлини з обранцем незабаром після новин про весілля колишнього чоловіка. Як відомо, Лорак перебуває у стосунках з інструктором з йоги Ісааком Віджраку.

Щоправда, папараці підловили артистку на недорогому іспанському курорті. Ні вілл, ні яхт, ні приватних пляжів — тільки Лорак та її новий бойфренд.

У коментарях шанувальники не стримували гніву. За їхніми словами, Ані Лорак гідна кращого, а не «іспанця з африканським корінням». Багато хто вважав, що він черговий аферист, який нічого з себе не представляє. В результаті користувачі соцмереж насміхаються над зіркою, яка двічі наступила на одні й ті самі граблі.

«Не любить і не цінує себе. Смаки у неї дивні», «До чого ж дивний вибір чоловіків», «Вибір виглядає як безвихідний».

Дісталось і зовнішності самій Кароліні. Бо, як помітили уважні фоловери, у Пальма-де-Майорка вона невдало засвітила свої товсті стегна.

«Ні на лежаки, ні на нормального тренера, ні на мужика грошей уже немає», — додали користувачі.

Нагадаємо, що над зрадницею Лорак вже не вперше глузують в мережі.

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