Колишній чоловік Ані Лорак зіграв пишне весілля у Києві та передав особливий «подарунок» росіянам

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну та виступає в росії, Мурат Налчаджиоглу знову одружився. Його обраницею стала 26-річна красуня Лілія Реус, з якою він зустрічався майже три роки. Весілля зіграли в ресторані в Конча Заспі під Києвом.

Церемонія одруження пройшла просто небе на зеленій галявині, прикрашеній арками з квітами.

Наречений обрав для особливого моменту блакитний костюм, а наречена — вишукану білу сукню, яка влучно підкреслювала її струнку фігуру.

Фото з весілля молодята опублікували у своїх соцмережах.

Проголошуючи тост, Мурат висловив любов до України: «Любимо Україну і будемо любити. Російською спілкуємося, але з українською душею».

Також він розповів, що передав особливий «подарунок» російським окупантам. Мурат опублікував фото, на якому зображені боєприпаси з написом: «Мурат Налчаджиоглу, за Україну». Так, бізнесмен долучився до ініціативи Укроборонпрому, в рамках якої музиканти, військові та громадські діячі залишають на новеньких боєприпасах послання своїм ворогам.

Нагадаємо, Налчаджиоглу є громадянином Туреччини, але після розлучення з Ані Лорак вирішив залишитися в Україні, веде тут бізнес та підтримує нашу країну в боротьбі з окупантами.

У Мурата та Ані Лорак є донька Софія, яка періодично проводить час із батьком та його новою обраницею. Разом вони часто подорожують. Софії на весіллі не було видно.

Тим часом Ані Лорак, щосили намагається виправдатися перед росіянами, запевняючи, що ніколи не допомагала ЗСУ. Та попри чергові інтерв’ю концерти запроданки скасовують.

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