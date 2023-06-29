Тиждень тому, 21 червня, спадкоємцеві британського престолу принцу Вільяму виповнився 41 рік.

І, схоже, святкування розтягнулося на декілька днів. Так, минулої середи він продемонстрував свої танцювальні навички на вечірці у нічному клубі KOKO у знаменитому лондонському районі Камден, пише таблоїд Daily Mail.

На відео монарх постав відпочиває у VIP-зоні разом з друзями Гаєм Пеллі та Джеймсом Мідом (обидва є хрещеними батьками дітям принца — Луї та Шарлотті) за кухлем пива.

Після вечірки, за повідомленнями журналістів, чоловіча компанія вирушила на прогулянку містом.

При цьому журналісти відзначають, що ні в клубі, ні на прогулянці не було помітно Кейт Міддлтон. Вочевидь, принцеса Кетрін дала чоловікові «ковток свіжого повітря» й відпустила його розважатися з друзями, залишившись вдома з трьома дітьми.

Звичайно, переглядаючи «веселощі» майбутнього монарха, журналісти згадали, що нещодавно бачили його «танці».

Виявляється, на великому концерті з нагоди коронації батька Чарльза III, принц Вільям з сім'єю був одним з тих, кому вдалося зайняти найкращі місця на концерті просто неба.

Британського монарха зі сцени вітали виконавці зі світовим ім'ям, включаючи Кеті Перрі та Лайонела Річі.

Гості, включаючи найтитулованіших, не могли спокійно сидіти на стільцях і іноді пускалися в танок під знайомі хіти. Фото та відео з принцом та принцесою Уельськими та їхніми дітьми, що танцюють, під час телевізійної трансляції, а пізніше в онлайн-виданнях побачив увесь світ.

Через два дні Вільям і Кейт влаштували свою першу вечірку в саду Букінгемського палацу. Під час бесіди з представниками громадськості спадкоємця престолу, одягненого у темно-синій ранковий костюм, запитали, що він думає про концерт — кадри цієї бесіди пізніше були опубліковані у соціальних мережах.

В однохвилинному ролику принц Вільям тепло стискує руки гостям, і тут одна з присутніх запитує його: «Вам сподобався концерт?»

«Так, сподобався, дякую», — відповів Вільям. Але жінка наполягала: «Ми вас бачили. Бачили, як ви танцювали по телевізору!»

У відповідь принц скорчив гримасу: «О, ні. То був не танець. Ви знаєте, танцювати тверезим — це жахлива ідея!»

Його слова прийшлися до душі багатьом підданим, і в коментарях чимало британців написали схвальні відгуки.

«Він опанував мистецтво спілкування, він милий і веселий», «Я люблю цю людину та її сім'ю. Він близький до народу і має гарне почуття гумору», «Це він успадкував від матері. Він поводиться так природно», «Я захоплююсь нашим майбутнім королем», — писали захоплені шанувальники.

А автор із нікнеймом princess_jo підписала кліп: «Я не можу дочекатися, коли він стане нашим королем».

Завдяки останнім подіям рейтинг популярності принца Вільяма невпинно зростає. Згідно з опитуванням Daily Express у червні, старшого сина Чарльза III визнано найпопулярнішим членом королівської родини Великобританії — він обійшов у «рейтингу народної любові» і свою дружину, Кейт і батька, британського монарха.

Нагадаємо, майбутні король та королева намірені віддати свого старшого сина Джорджа навчатися в Ітонський коледж. Саме там навчався принц Вільям та його молодший брат, принц Гаррі. Можливо, й донька пари, принцеса Шарлотта, теж стане ученицею цього навчального закладу. Адже нещодавно стало відомо, що в Ітон можуть почати приймати й дівчаток.

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