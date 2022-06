Принц Вільям та Кейт Міддлтон змінюють місце проживання

У неділю, 12 червня, стало відомо, що принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми найближчими днями змінять місце проживання. Герцог та герцогиня Кембриджські, резиденцією яких з 2017 року був Кенсінгтонський палац, переїжджають до Віндзору. Рішення було прийнято після святкування Платинового ювілею Єлизавети II.

Як повідомляє газета The Sunday Times, урочистості виявилися втомливими для Її Величності. Королева з'явилася перед підданими 2 червня під час військового параду та авіашоу. Потім Єлизавета вирішила, що не братиме участі в решті ювілейних заходів. Проте зненацька вийшла до підданих, які зібралися 5 червня перед Букінгемським палацом. Тільки тепер стало відомо, що до Єлизавети зателефонував принц Чарльз. Він побачив, скільки людей прийшло в надії побачити Її Величність і привітати монаршу особу. Чарльз розповів про це матері, і Єлизавета вийшла на палацовий балкон. Королева була зворушена.

Через тиждень після ювілею Її Величність викликала до себе принца Ендрю. Через гучний секс-скандал та звинувачення у розбещенні неповнолітніх середній син королеви не був присутній на жодному з ювілейних заходів. І ось тепер, за даними The Sunday Times, Єлизавета веліла Ендрю і надалі утримуватись від появи на публіці. Принц залишає Віндзор і вирушає до Шотландії. По суті це можна назвати засланням.

Крім того, королева, схоже, остаточно визначилася з тим, яку роль відтепер гратимуть принц Гаррі та Меган Маркл. Якщо висловитись точніше — ніяку! Джерела в Букінгемському палаці повідомляють, що за чотири дні Платинового ювілею Єлизавета приділила онукові та його дружині не більше 15 хвилин. Саме стільки тривала аудієнція, під час якої Сассекси представили Її Величності свою дочку Лілібет. Дівчинці 4 червня виповнився рік.

А ось Кембриджі протягом усіх днів святкування перебували у центрі уваги. Особливо порадували підданих діти Вільяма та Кейт. Безперечно, підкорив серця мільйонів 4-річний Луї. Наприклад, під час авіашоу він бігав балконом палацу, постійно про щось питав королеву і маму, гримасував, затикав вуха і широко відкривав рота.

А 5 червня Луї занудьгував під час концерту та карнавалу. Кейт намагалася його заспокоїти та підбадьорити. Малюк спочатку закрив мамі рота рукою, а потім ще й подразнив її, приклавши широко розставлені пальці до носа.

Британські ЗМІ приділили поведінці Луї цілу серію публікацій. Коментували дитячі психологи, освітяни, соціологи. З гумором підійшов до питання Майк Тіндалл, чоловік старшої онуки Єлизавети ІІ Зари Тіндалл (дочка принцеси Анни). Колишній регбіст заявив в інтерв'ю подкасту The Good, The Bad and The Rugby: «У них було багато солодощів, тому Луї випробував справжній цукровий кайф».

А ось принцесі Шарлотті «солодкий допінг» не знадобився. Коли дівчинка втомилася, принц Вільям нахилився до дочки та лагідно заспокоїв її. Шарлотта, яка вже була готова заплакати, кивнула батькові та взяла себе в руки.

І ось тепер на дітей Вільяма і Кейт чекає нове випробування. Переїзд з Кенсінгтону до Віндзора означає, що Джорджу і Шарлотті доведеться змінити школу. Наразі вони відвідують навчальний заклад у Баттерсі. А у вересні підуть навчатися вже у Беркширі. Туди Кембриджі записали й принца Луї.

Кажуть, що Кейт рада майбутньому переїзду. Віндзор розташований ближче до будинку її батьків. Поїздка до них займатиме тепер лише 45 хвилин на машині.

Вільям та Кейт стануть у Віндзорі справжніми господарями. Єлизавета після смерті чоловіка, принца Філіпа, більшу частину часу проводить у Беркширі. Принц Чарльз має намір остаточно влаштуватися в Букінгемському палаці. Це є непрямим підтвердженням того, що старший син Єлизавети найближчим часом піде на престол.

