Принцеса-«революціонерка»: донька Вільяма і Кейт Шарлотта може змінити одну з давніх британських традицій

Дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма Шарлотта може увійти в історію як одна з перших дівчат, що змогли навчатися у Ітонському коледжі, який нещодавно відвідували майбутні король і королева з сином Джорджем.

Про це пише Daily Mail.



Але це станеться тільки у тому випадку, якщо у школі буде організовано спільне навчання.

Справа в тому, повідомили інсайдери, що Кейт та Вільям не хочуть, щоб їхні діти ходили до різних шкіл. Тому хотіли би, щоб восьмирічна Шарлотта навчалася в Ітоні разом із братом, якщо школа вирішить приймати дівчат протягом наступних п'яти років. Нині у коледжі навчаються лише юнаки у віці від 13 до 18 років.

Принцеса Шарлота з братами

Зараховують учнів туди заздалегідь — до того, як учневі виповнилося 10 років. Нещодавно стало відомо, що в Ітон можуть почати приймати учнів обох статей. Це сталося після того, як після критики правозахисників школа-інтернат у Беркширі вперше за свою 600-річну історію почала розглядати можливість прийому дівчаток.

Принц Вільям та його молодший брат, принц Гаррі, обидва були учнями Ітонського коледжу. Нині вартість року навчання там становить 40 тисяч фунтів стерлінгів. Випускниками Ітона також є колишні прем'єр-міністри Великобританії Девід Кемерон та Борис Джонсон.

Тож рішення про прийом до Ітону Шарлотти допоможе згодом прокласти до нього шлях і іншим дівчаткам, що може стати «революційним» рішення для коледжу, який дотримується «старих британських традицій».

Родинна прогулянка

Ще одним рішенням всупереч традиціям може стати намір Вільяма і Кейт Міддлтон жити разом зі своїми трьома дітьми в котеджі Аделаїда у Віндзорі. Справа в тому, що раніше Чарльз III збирався перевезти їх сім'ю в маєток принца Ендрю вартістю 38 мільйонів доларів — оскільки той, буцімто, більше підходить для майбутнього короля. Подружжя ж вважає, що переїзд може виявитися дорогим заходом для монархії з метою забезпечення безпеки.

Нагадаємо, що в народі принцеса Шарлота давно має репутацію «татусевої доньки».

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram