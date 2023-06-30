Через податкову політику голови фінансового комітету Данила Гетманцева всередині «Слуги народу» відбувається скандал, який незабаром стане публічним. Велика кількість народних депутатів із партії влади вимагає його відставки через законопроєкт № 8401, який повертає з 1 серпня довоєнні правила оподаткування та відновлює перевірки. Цей удар може стати летальним для українського бізнесу, який і так ледь виживає. Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст і ведучий програми «Антиподи» Сергій Іванов.

«Мало політиків, яких ненавидять більше, ніж Гетманцева. Це настільки токсичний персонаж, що на його тлі тьмяніють офіційні державні зрадники з ОПЗЖ, хоча особисто я не бачу суттєвої різниці між ними та Гетманцевим, одвічним поплічником російського агента Сівковича. Ба більше, я вважаю його людиною, яка діє в інтересах держави-агресора, це доведено численними журналістськими розслідуваннями і, запевняю, на сьогоднішній день оприлюднено далеко не все.

Гетманцев — enfant terrible навіть для однопартійців. Знаю точно, що через нього просто зараз усередині партії влади відбувається скандал, який невдовзі стане публічним. Велика кількість «слуг» вимагає його відставки.

Головна причина — прагнення Гетманцева повернути з 1 серпня довоєнні податки та податкові перевірки. Цей удар може стати летальним для українського бізнесу, який і так ледь виживає, але коли це зупиняло нашого «героя». Практично весь бізнес регулярно витрачає величезні гроші, щоб забезпечити всім необхідним фронт. Гетманцев прагне забрати і ці гроші, а це неодмінно вдарить по військових. І вже б'є, адже цей економічний диверсант затискає надбавки військовим, хоча сам непогано «прикурює» через підставні фірми своєї матері та сина згаданого вище Сівковича", — написав Сергій Іванов.

Він наголосив, що конфлікт шкодить не лише рейтингам партії влади, а й репутації Президента, якому доведеться розв'язувати цю проблему особисто, адже на сьогодні відставки Гетманцева вимагає вже не лише бізнес, а й колеги по фракції у Верховній Раді.

«Я вже не кажу про те, що це поховає рейтинг „Слуги народу“, але це другорядна проблема, яка стосується тільки їх. Якщо вони дозволяють Гетманцеву обнуляти свої політичні перспективи — амінь. Якщо їх влаштовує політичне небуття і нижні сходинки рейтингів — тим більше. Проте, як я сказав вище, конфлікт усередині партії з приводу Гетманцева набирає обертів. І мені це подобається. Уже не тільки бізнес вимагає його відставки, а й колеги по партії. Думаю, само собою це не вирішиться, і розв'язувати цю проблему, найімовірніше, доведеться Президенту особисто», — підкреслив Сергій Іванов.

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