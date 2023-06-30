Через Гетманцева всередині партії влади назріває скандал, — журналіст Сергій Іванов
Через податкову політику голови фінансового комітету Данила Гетманцева всередині «Слуги народу» відбувається скандал, який незабаром стане публічним. Велика кількість народних депутатів із партії влади вимагає його відставки через законопроєкт № 8401, який повертає з 1 серпня довоєнні правила оподаткування та відновлює перевірки. Цей удар може стати летальним для українського бізнесу, який і так ледь виживає. Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст і ведучий програми «Антиподи» Сергій Іванов.
«Мало політиків, яких ненавидять більше, ніж Гетманцева. Це настільки токсичний персонаж, що на його тлі тьмяніють офіційні державні зрадники з ОПЗЖ, хоча особисто я не бачу суттєвої різниці між ними та Гетманцевим, одвічним поплічником російського агента Сівковича. Ба більше, я вважаю його людиною, яка діє в інтересах держави-агресора, це доведено численними журналістськими розслідуваннями і, запевняю, на сьогоднішній день оприлюднено далеко не все.
Гетманцев — enfant terrible навіть для однопартійців. Знаю точно, що через нього просто зараз усередині партії влади відбувається скандал, який невдовзі стане публічним. Велика кількість «слуг» вимагає його відставки.
Головна причина — прагнення Гетманцева повернути з 1 серпня довоєнні податки та податкові перевірки. Цей удар може стати летальним для українського бізнесу, який і так ледь виживає, але коли це зупиняло нашого «героя». Практично весь бізнес регулярно витрачає величезні гроші, щоб забезпечити всім необхідним фронт. Гетманцев прагне забрати і ці гроші, а це неодмінно вдарить по військових. І вже б'є, адже цей економічний диверсант затискає надбавки військовим, хоча сам непогано «прикурює» через підставні фірми своєї матері та сина згаданого вище Сівковича", — написав Сергій Іванов.
Він наголосив, що конфлікт шкодить не лише рейтингам партії влади, а й репутації Президента, якому доведеться розв'язувати цю проблему особисто, адже на сьогодні відставки Гетманцева вимагає вже не лише бізнес, а й колеги по фракції у Верховній Раді.
«Я вже не кажу про те, що це поховає рейтинг „Слуги народу“, але це другорядна проблема, яка стосується тільки їх. Якщо вони дозволяють Гетманцеву обнуляти свої політичні перспективи — амінь. Якщо їх влаштовує політичне небуття і нижні сходинки рейтингів — тим більше. Проте, як я сказав вище, конфлікт усередині партії з приводу Гетманцева набирає обертів. І мені це подобається. Уже не тільки бізнес вимагає його відставки, а й колеги по партії. Думаю, само собою це не вирішиться, і розв'язувати цю проблему, найімовірніше, доведеться Президенту особисто», — підкреслив Сергій Іванов.188