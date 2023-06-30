Пасажир із Туреччини відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева: є жертви (відео)

У Молдові, де пов'язані з росією особи працюють над поваленням уряду, 30 червня пролунало кілька пострілів у міжнародному аеропорту Кишинева. Свідок повідомив, що чоловік зробив кілька пострілів, і людей було евакуйовано з будівлі, повідомляє radiomoldova.md.

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Так, чоловік, який приземлився в аеропорту, зробив кілька пострілів у повітря. На місці працюють правоохоронці. Стрілок забарикадувався у приміщенні аеропорту. Причини, через які чоловік вчинив стрілянину і як він потрапив до аеропорту з пістолетом, поки що не відомі.

На місце події прибула поліція та компетентні служби. Згідно з польотними таблицями, рейси в аеропорту затримуються.

За даними ЗМІ, громадянин Туреччини, якому не дозволили в'їхати на територію Молдови, відкрив вогонь по прикордонникам. Одного прикордонника було вбито. Спецслужби готуються до штурму приміщення, де забарикадувався «стрілок». За іншими даними, той, хто стріляв, є громадянином росії.

Президент Молдови Мая Санду уточнила, що загинув прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту. Пізніше у МВС Молдови повідомили про те, що стрілка затримано.

За даними порталу pulsmedia.md, чоловік, що стріляв в аеропорту Кишинева, — росіянин і він з пвк «вагнер».

Як писали «ФАКТИ», у квітні в Судані невідомі обстріляли аеропорт у столиці країни та захопили заручників, серед яких були українські літаки з екіпажами.

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