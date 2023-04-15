Держпереворот у Судані: у заручниках можуть опинитися екіпажі українських літаків

У Судані, звідки росія таємно вивозила літаками золото минулого року, триває спроба державного перевороту. Невідомі обстріляли аеропорт у столиці країни та захопили заручників, серед яких українські літаки з екіпажами. Про це повідомляє Reuters, Instagram стюардеси української авіакомпанії SkyUp Аліни Посохової.

«Судан. Спроба перевороту. Наші борти та екіпажі. Обстріли аеропорту. Вибухи», — написала українка.

Вона також додала, що заручники перебувають «у шоці та розпачі», але не уточнила — чи належить вона сама до їхнього числа. Аліна додала, що більше повідомити поки що не може, щоб не нашкодити. Пізніше вона видалила свій пост, швидше за все, з метою безпеки.

У Судані почалися зіткнення між регулярною армією та угрупованням «Сили оперативної підтримки». У столиці країни — місті Хартум — пролунало кілька вибухів.

Спроби перевороту відбулися після того, як між регулярною суданською армією, яку очолює генерал Абдель Фаттам аль-Буран, і воєнізованим угрупуванням «Сили оперативної підтримки» під керівництвом генерал-лейтенанта Мохамеда Хамдана суттєво зросла напруженість.

Угруповання «Сили оперативної підтримки» вранці 15 квітня заявило, що нібито взяло під свій контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт Хартума.

Також угруповання звинуватило регулярну армію в тому, що вони начебто першими напали. Пізніше організатори державного перевороту заявили, що захопили аеропорти у північному місті Мерові та в Ель-Обейді на заході Судану.

В компанії SkyUp зазначили, що в Судані перебувають 36 співробітників компанії.

«15 квітня в Судані розпочались бойові дії. Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох наших літаків, які знаходяться в аеропорту міста Хартум. На даний момент неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження. У Судані зараз перебуває 36 наших співробітників. Вони знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що намагаються «організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент Молдови Майя Санду звинуватила росію у спробі державного перевороту.

Фото: rubryka.com

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