В Молдові пов’язані з росією особи працюють над поваленням уряду: США розсекретили дані розвідки

Розвідка США впевнена, що особи, котрі пов’язані з росією, планують організувати антиурядові протести в Молдові. Мета — спробувати повалити уряд і побачити там більш проросійську адміністрацію. Про це повідомляє CNN з посиланням на представників Білого дому.

США вважають, що росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом, заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. США також бачать ознаки того, що пов'язані з російським урядом суб'єкти можуть проводити підготовку антиурядових демонстрацій у Молдові. Останніми тижнями столицю Молдови, Кишинів, сколихнули протести, в основному організовані дружньою до росії молдовською партією «Шор».

Адміністрація Байдена також вважає, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява Міністерства оборони росії минулого місяця про те, що Україна планувала вторгнення до Придністров'я. Офіційні особи США заявили, що ці звинувачення є «необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу». Президент Молдови Мая Санду публічно заявила минулого місяця, що, на її думку, російський уряд планує «серію акцій за участю диверсантів, які пройшли військовий вишкіл і переодягнені в цивільне, для здійснення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі і захоплення заручників».

Білий дім не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови, заявили офіційні особи. Але США уважно стежать за діяльністю росії в Молдові, остерігаючись постійних зусиль кремля з дестабілізації Європи. Президент Джо Байден зустрівся з Санду у лютому у Варшаві, де вони обговорили російську діяльність зі зловмисного впливу. За словами посадовців, США розсекречують ці розвідувальні дані, щоб утримати москву від подальших дій, подібно до того, як Вашингтон регулярно оприлюднює розвіддані про наміри росії в Україні, щоб зірвати їхні плани.

Раніше міністр закордонних справ Молдови Ніколає Попеску розповів про плани росіян атакувати аеропорт у Кишиневі.

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