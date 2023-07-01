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Спорт

Легендарний футболіст та тренер «Динамо» хворий на рак

10:29 1 липня 2023
Михайло Фоменко

Ексфутболіст та тренер київського «Динамо» Михайло Фоменко, який є найвіковішим наставником в історії збірної України, повідомив неприємні новини про своє здоров'я.

Будучи в рідних краях (Михайло Іванович родом із Сумської області), фахівець пережив російську окупацію з початку повномасштабної війни, а зараз бореться з онкологією. Як передає видання Sportnews, через прогресуючу хворобу Фоменку важко розмовляти.

Додамо, що за свою ігрову кар'єру Фоменко став у складі «Динамо» тричі чемпіоном СРСР, а також завоював Кубок кубків та Суперкубок УЄФА в 1975-му. Вже в якості тренера Михайло Іванович привів київський клуб до чемпіонства та завоювання Кубка України в 1993-му, а разом із національною збірною вийшов до фінальної частини Євро-2016, де «жовто-сині» посіли останнє місце у групі. Залишивши команду після завершення континентального турніру, з того часу Фоменко залишається без роботи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від раку помер легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич.

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