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Пішов по стопам батька: син засудженого за п'яну ДТП Михайла Єфремова випав з вікна

10:15 1 липня 2023
Єфремов із сином

Син російського актора Михайла Єфремова, який відбуває покарання за вбивство людини у п'яній ДТП, випав з вікна.

Про це повідомило пропагандистське видання «Стархіт».

Зазначається, що інцидент стався у його квартирі на півдні Москви. Єфремов молодший випав з третього поверху. Його знайшли під будинком зі сковорідкою.

Медики діагностували перелом стегна та кісток тазу. Від отриманих травм у Єфремова відкрилася сильна кровотеча, його прооперували, він у комі.

За інформацією ЗМІ, пацієнт перебував у стані наркотичного сп'яніння. За словами сусідів, 31-річний син Михайла Єфремова та Євгенії Добровольської зловживав спиртним та наркотиками.

Єфремов-молодший стояв на обліку у психіатра,

Микола пішов стопами батьків і став актором. У артиста є дружина та маленька донька.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року російського актора Михайла Єфремова, засудженого на 7,5 років позбавлення волі за загибель людини в ДТП, відправили в колонію до Білгородської області.

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