«М'яко кажучи, ганебне рішення»: підвищення тарифів на воду обурило Зеленського

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання з 1 липня 2023 року.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 1 липня, пообіцявши рішення Кабінету Міністрів у відповідь.

За словами глави держави, рішення НКРЕКУ не було погоджено з урядом.

«Сьогодні з'явилося повідомлення від Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо спокійно сприймати такі рішення. Уряду доручено подати рішення у відповідь. І вони будуть», — запевнив Зеленський.

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За його словами, під час війни всі мають діяти єдиною командою, особливо у таких чутливих галузях, як енергетика та тарифоутворення.

У свою чергу, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров роз'яснив, що держава була змушена підвищити тарифи на електроенергію для залучення фінансування на проведення ремонтної кампанії та відновлення енергетичної інфраструктури країни, що постраждала в результаті російських атак.

«Але підвищувати тарифи для приватних компаній, що належать місцевим бізнесменам, які не вкладали десятиліттями інвестицій у розвиток відповідної інфраструктури, а зараз намагаються перекласти цей тягар на громадян — неприпустимо», — заявив він у коментарі Цензор.Нет .

Нагадаємо, що НКРЕКУ встановила нові тарифи для 34 водоканалів країни — залежно від регіону та кількості споживачів. Середній розмір підвищення становить 32%.

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