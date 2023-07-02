Боєць із США побив скандального росіянина у головному поєдинку UFC: відео видовищного нокауту

У ніч на неділю, 2 липня, у Лас-Вегасі (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) UFC Vegas 76. У головному бою вечора американець Шон Стрікленд (26 перемог, 5 поразок) в середній вазі (до 83,9 кг) впевнено переміг російсько-німецького суперника Абусуп'яна Магомедова (25 перемог, 4 поразки, 1 нічия). Раніше, нагадаємо, інший боєць ММА з росії — Олександр Ємельяненко — влаштував п'яний бешкет в аеропорту.

У другому раунді 32-річний американець поклав уродженця Дагестану в кут октагону і потужними ударами бив свого ровесника доти, доки не втрутився рефері. Видовищний нокаут!

«У мене досі двоїться в очах від тичка суперника, я мало не завагітнів від нього, це було дуже глибоко, — зізнався після перемоги Шон Стрікленд. — Боягуз усередині пискнув: „А чому б не зупинити бій?“ Але я почув, як ви, хлопці, кричали на трибунах, і я такий: „Треба продовжувати!“ Що далі? Я хочу титульник. Я хочу битися за титул».

Додамо, що Стрікленд, окрім гонорару за бій, отримав від організаторів 50 тисяч доларів за найкращий виступ вечора.

До речі, Магомедов, не зважаючи на те, що давно мешкає в Німеччині, досі не має німецького паспорта. росіянину відмовили у громадянстві, бо у 2015 році він дав ляпас людині, яка плюнула йому на бороду. Тепер Абусуп'яну потрібно 10 років ідеально жити у Німеччині без штрафів, щоб знову подати на громадянство — 2025 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бійця ММА з росії знайшли мертвим у поїзді.

Фото Twitter UFC

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