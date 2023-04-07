Сходив до вітру і «владнав» з поліцією: Олександр Ємельяненко влаштував п'яний дебош у російському аеропорту (відео)

Скандальний російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко, який минулого року проходив курс лікування від алкоголізму, потрапив у чергову неприємну історію. 41-річний «чарколюб» влаштував п'яний дебош в аеропорту Єкатеринбурга перед вильотом до москви. Про це повідомляє E1 з посиланням на блогера Ганну Данилову, яка летіла тим самим рейсом.

За словами дівчини, Омеляненко справив малу потребу прямо в залі на шляху до посадки, за що отримав претензії від служби охорони. На пропозицію заплатити штраф спортсмен грубо відповів: «Іди на **й! Я тебе зараз поб'ю!

На місце інциденту прибули поліцейські, але вони впізнали бійця, та інцидент «зам'яли».

«Прийшли співробітники поліції, вивели його з автобуса. Почалася якась мила бесіда, вони перевірили документи та почали з ним фотографуватись, а після фотосесії відпустили, — розповіла Ганна Данилова. — Я шокована: боксер нахуліганив, а поліція з ним фоткається. О 19:00 мали вилетіти, але затримали нас. 20 хвилин стояли в автобусі, мерзли».

У результаті Олександру Ємельяненко все ж таки дозволили піднятися на борт і полетіти.

«Видно, що був дуже п'яний. Тяжко ходив. Мені його навіть шкода — він ледве ходить, як зомбі, і такий запах перегару! - продовжила блогерка. — Але треба віддати належне, у літаку він поводив себе дуже гідно. Щойно літак злетів, він пішов просити алкоголь, але екіпаж відмовив. Ніхто його не бачив, не чув, проте з усіма фотографувався».

Блогер Ганна Данилова та Олександр Ємельяненко під час польоту

Пізніше менеджер Ємельяненка Микита Бурчак, який зустрів бійця в московському аеропорту, підтвердив факт інциденту, попросивши вибачень в усіх пасажирів, які стали заручниками ситуації.

Нагадаємо, що Олександр Ємельяненко провів у ММА 38 боїв, у яких здобув 28 перемог (20 з них — нокаутом), один поєдинок завершив унічию та дев'ять разів програв, зокрема — з ганьбою блогеру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Ємельяненко готовий їхати на війну в Україну, але за однієї умови.

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