Бійця ММА з росії знайшли мертвим у поїзді: раніше таємниче зникла його тітка-ворожка

Бійця змішаних єдиноборств (ММА) 25-річного Георгія Гаглоєва з Беслана знайшли мертвим на верхній полиці плацкартного вагона поїзда Нальчик — Москва під час зупинки в Ростові-на-Дону, повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією джерела, спортсмена вбили, задушивши подушкою. Baza пов'язує ймовірне вбивство Гаглоєва (за іншою версією, він помер через тромбоемболію легеневої артерії) з тим, що він активно шукав свою тітку Римму Гаглоєву — відому на Північному Кавказі ворожку, яка зникла в Чечні в лютому 2022 року. Разом з нею зник водій таксі, який віз жінку з аеропорту Грозного до Беслана.

Римма займалася зняттям пристріту та вроків, серед її клієнтів були багаті люди, високопосадовці та бізнесмени. Можливо, зникнення жінки пов'язане з її «роботою» — адже, судячи з огляду знайденої машини, гроші викрадачів не цікавили (у салоні авто, на якому їхала Гаглоєва, знайшли кілька мобільних телефонів, паспорти та 3 тисячі доларів, а ще банківські картки, на яких лежали великі суми).

Георгій Гаглоєв з тіткою-ворожкою

Додамо, що Георгій Гаглоєв, який звертався за допомогою у пошуку родички до глави Чечні рамзана кадирова, у 2016 році переміг на чемпіонаті Санкт-Петербурга з самбо, у 2018-му став найкращим дзюдоїстом на чемпіонаті збройних сил Петербурга, а у 2020-му виграв турнір з повноконтактного рукопашного бою FCF MMA, що пройшов у Кисловодську. За свою кар'єру спортсмен провів три бої в поп-ММА і в усіх зазнав поразки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з росії засуджено на п'ять років за зґвалтування 18-річної дівчини.

Фото Instagram

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